Войска РФ обстреляли троллейбусное депо в Херсоне

Фото: Telegram / Херсонский горсовет

Российские оккупанты обстреляли территорию коммунального предприятия «Херсонэлектротранс». Об этом сообщила глава городской военной администрации Галина Луговая.



«Серьезное попадание произошло в один из троллейбусов. Также от рикошета пострадали стоящие рядом две единицы транспорта… Всего на предприятии находились 20 троллейбусов, у всех взрывной волной выбиты окна. Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия», - говорится в сообщении.



Еще один их троллейбусов находился в боксе, он уцелел.



По словам Луговой, до недавнего времени на территории депо находились троллейбусы, не принадлежавшие предприятию, однако они были вывезены.



«Благодаря тому, что Херсон вовремя вернул поставщику четыре троллейбуса, которые были на хранении в КП "Херсонэлектротранс", мы избежали ситуации, когда должны платить убытки за поврежденное имущество», - сообщила она.



Пострадавших в результате обстрела нет.



В горсовете отметили, что с момента освобождения Херсона электротранспорт не выходил на улицы города: потребности в перевозке покрывались и покрываются автобусами предприятия ХКТС.