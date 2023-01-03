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Главные события в оккупации 3 января

03 января 2023, 23:29

Главные события в оккупации 3 января

Общество

На оккупированной части Запорожской области введены пропуска для перемещения по региону гражданских автомобилей.

Правительство России обещает программу льготной ипотеки для подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий, а также для захваченных районов Херсонской и Запорожской областей.

Права человека

Оккупанты пытали 51-летнего жителя Голой Пристани Херсонской области Петра Поточняка и, предположительно, его жену. Звуки пыток и крики отца во время издевательств заставили слушать по телефону 25-летнего сына мужчины. С помощью пыток отца оккупанты хотели склонить Антона Поточняка к «помощи российской армии», однако молодой человека в ходе разговора отказался идти на сотрудничество.

Боевые действия

Житель Донецка получил ранение сегодня в ходе обстрела, жительница поселка Александровка погибла. Кроме этого, в группировке «ДНР» заявили о ранении ребенка в Еленовке, двух человек в Благодатном.

В результате обстрела оккупированной Кременной Луганской области погибла женщина.

Украинские военные в Бахмуте (до декоммунизации — Артемовск) Донецкой области создали «500 рубежей обороны», заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В оккупированном Токмаке Запорожской ранним утром был нанесен удар по корпусу тубдиспансера. Как сообщает «РИА Мелитополь», в здании больницы базировались российские военные. Представитель оккупационной администрации Владимир Рогов утверждает, что в здании были «больные мирные жители».

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