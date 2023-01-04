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Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам Никополя из тяжелой артиллерии

04 января 2023, 09:37

Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам Никополя из тяжелой артиллерии

Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам Никополя из тяжелой артиллерии. Фото: Валентин Резниченко Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам Никополя из тяжелой артиллерии. Фото: Валентин Резниченко

Российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Жилые кварталы города, по его словам, были обстреляны десятками вражеских снарядов. Обошлось без пострадавших.

«В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач», - рассказал Резниченко.

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