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Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки

04 января 2023, 11:15

Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области

За минувшие сутки правоохранители зафиксировали 21 преступление войск РФ против мирного населения Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Оккупанты нанесли удар по 10 населенным пунктам региона. Обстреляны за сутки города Авдеевка, Горняк, Константиновка, Краматорск, Курахово, Соледар, пгт Большая Новоселка, села Веселое, Каменка, Красногоровка. Российские войска обстреливали Донецкую область ракетами, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерией. Уничтожены и повреждены 7 гражданских объектов – жилые дома и инфраструктура.

По информации полицейских, два ракетных удара нанесли войска РФ по Константиновке, в городе повреждено здание предприятия. Сообщается, что информации о пострадавших не поступало.

«В Краматорске есть раненый мирный житель после попадания ракеты на окраину города. Курахово россияне четырежды обстреляли из артиллерии. Погиб гражданский человек, есть травмированные. Разрушены по меньшей мере 2 многоквартирных и 2 частных дома, магазин. Есть раненый и в Горняке, повреждено частное жилье», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 28 человек, с начала обязательной эвакуации - более 34 255 человек, среди них 5079 – дети, 1994 – люди с инвалидностью.

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