В Донецке под обстрел попал Петровский район, ранен мужчина

В оккупированном Донецке под обстрел попал Петровский район.



Как сообщают очевидцы, один из «прилетов» — на улице Родионова.





В так называемом «штабе теробороны ДНР» заявляют о ранении мужчины в Петровском районе.



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