Армия РФ из пригорода Бахмута вывезла в Ростов-на-Дону около 30 человек — ЦНС

Российские оккупанты вывезли из пригорода Бахмута в Ростов-на-Дону около 30 человек. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

«Жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где только дальше определится их судьба. Причиной вывоза являются якобы гуманные намерения оградить людей от боевых действий, но подчеркиваем, что их вывезли на фильтрацию», - рассказали в ЦНС.

Кроме того, в ЦНС предполагают, что оккупанты совершают обстрелы Олешек и Новой Каховки для получения аналогичных оснований для принудительной эвакуации местных в фильтрационные лагеря и последующего задержания или расселения людей в отдаленных регионах РФ.

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