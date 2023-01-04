Обстрел троллейбусного депо в Херсоне: 19 троллейбусов повреждены, 3 из них - не подлежат восстановлению

В результате обстрела коммунального предприятия «Херсонэлектротранс» в Херсоне повреждения получили 19 троллейбусов, 3 из них - не подлежат восстановлению. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.



«На днях российская армия обстреляла городское коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс". Помещение, в котором находились троллейбусы, получило повреждения. Из-за российской атаки повреждено 19 троллейбусов, из них 3 - не подлежат восстановлению. К счастью, люди в результате вражеского удара по коммунальному предприятию не пострадали», - говорится в сообщении.



3 января российские войска обстреляли Херсонскую область более 70 раз, известно о двух погибших и пяти раненых.