Оккупанты обстреляли Курахово, повреждена теплосеть

Российские оккупационные войска обстреляли частный сектор в Курахово в Донецкой области. Об этом сообщает в Telegram заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко вечером 4 января.



По его словам, повреждены окна, кровли, фасады домов, а также — теплосеть. Пострадавших в результате удара по Курахово нет.

4 января в результате ночной атаки Константиновки Донецкой области разрушено жилье местных жителей. Также в прифронтовых регионах на востоке Украины под обстрелы российских войск попали энергетические объекты распределительных сетей.



3 января мирный житель погиб в Курахово в результате обстрела со стороны российских сил.