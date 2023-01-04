Главные события в оккупации 4 января

Общество

13 марта 2022 года возле дома № 6 на бульваре Хмельницкого в Приморском районе Мариуполя погибли 7 человек. Они готовили еду на костре рядом с подъездом, когда начался обстрел из миномета. Те, кто выжил, рассказали свои истории и историю своего дома, который скоро снесут, вместе с воспоминаниями о нем жителей и следами преступлений российской армии в Мариуполе.



Права человека

Российские захватчики ограничивают свободное передвижение по временно оккупированной территории Запорожской области. В некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака уже действуют «комендантские дни», жители населенных пунктов не могут выйти на улицу до 8 января.



Боевые действия



Число погибших российских военных в результате удара ВСУ по их месту дислокации в оккупированной Макеевке увеличилось до 89 человек, заявило министерство обороны РФ.



В результате обстрела Петровского района Донецка обесточено 68 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 7436 абонентов, 6 котельных. Известно об одном погибшем.



В результате обстрела Васильевки в Запорожской области пять человек погибли, 15 получили ранения разной степени тяжести. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что удар в Васильевке пришелся именно по «военной комендатуре» оккупантов. Член «главного совета» оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры.



Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.