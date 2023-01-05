Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никополь из «Градов» и тяжелой артиллерии

Вчера вечером и ночью войска РФ обстреливали Никополь. Фото: Валентин Резниченко

Вечером 4 января и ночью российские войска трижды обстреляли Никополь из «Градов» и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



По его информации, по городу ударили не менее 30 снарядами.

«Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Люди во время ударов не пострадали», - рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того Резниченко сообщил, что в больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем - во время обстрелов оккупантами Никополя.

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