Армия РФ возит по оккупированному Мариуполю системы ПВО — С-300 и БУК

Третий день подряд наблюдается премещение средств ПВО в оккупированном Мариуполе, вооружение идет со стороны Бердянска и Мангуша. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.



По его словам, системы С-300 и БУК везут через центр города в сторону выезда на Донецк. Андрющенко говорит, что оккупанты усиливают этим вооружением Мангуш, Никольское и Волноваху, Донецк и Новоазовск.



Также он рассказал, что армия РФ перебрасывает войска на направлениях Бердянск и Мелитополь на север Донецкой области.



«Мариупольский район. Внезапное усиление режима. Установлен мобильный блокпост в районе с. Юрьевка (место наибольшего размещения оккупантов). Автомобили останавливаются сплошным порядком, при проверке документов, авто и телефонов пассажиров держат на прицеле, неподалеку на крыше остановки общественного транспорта проверки сопровождает снайпер», - написал Андрющенко.

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