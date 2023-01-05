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Армия РФ возит по оккупированному Мариуполю системы ПВО — С-300 и БУК

05 января 2023, 13:05

Армия РФ возит по оккупированному Мариуполю системы ПВО — С-300 и БУК

Армия РФ возит по оккупированному Мариуполю системы ПВО — С-300 и БУК

Третий день подряд наблюдается премещение средств ПВО в оккупированном Мариуполе, вооружение идет со стороны Бердянска и Мангуша. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

По его словам, системы С-300 и БУК везут через центр города в сторону выезда на Донецк. Андрющенко говорит, что оккупанты усиливают этим вооружением Мангуш, Никольское и Волноваху, Донецк и Новоазовск.

Также он рассказал, что армия РФ перебрасывает войска на направлениях Бердянск и Мелитополь на север Донецкой области.

«Мариупольский район. Внезапное усиление режима. Установлен мобильный блокпост в районе с. Юрьевка (место наибольшего размещения оккупантов). Автомобили останавливаются сплошным порядком, при проверке документов, авто и телефонов пассажиров держат на прицеле, неподалеку на крыше остановки общественного транспорта проверки сопровождает снайпер», - написал Андрющенко.

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