«ДНР»: В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ранены две женщины

Две женщины пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По его словам, инцидент произошел в поселке шахты «Октябрьский рудник» по проспекту Кремлевский. Ранены женщины 1955 и 1956 годов рождения. Там же повреждены два частных жилых дома.



За минувшие сутки в Донецке погиб один человек, еще один был ранен. В результате обстрела Петровского района Донецка обесточено 68 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 7436 абонентов, 6 котельных.