Оккупанты вывозят награбленное в Мариуполе в Таганрог — ЦНС

Российские оккупанты награленное в захваченном ими Мариуполе вывозят в Таганрог. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Оккупанты продолжают грабить временно захваченные территории. Одним из «любимых» маршрутов является Мариуполь – Таганрог», - написали в ЦНС.

Отмечается, что по этому маршруту оккупанты вывозят награбленное зерно, а также лом металлов из уничтоженных городов, в том числе из Мариуполя. В ЦНС сообщили, что также зафиксирован вывоз стройматериалов, которые российские захватчики получают в процессе разборки уничтоженных ими домов в Мариуполе.

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