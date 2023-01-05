Оккупанты убили в Бериславе семью с 12-летним ребенком

Оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области, в результате попадания снаряда в дом погибла семья. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«В этом вся низость и подлость России. Утром они говорят о «рождественском перемирии», а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы? Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме», - написал он.

Ранее в полиции Донецкой области сообщили, что армия России за минувшие сутки атаковала 8 населенных пунктов региона.