Главные события в оккупации 5 января

Политика



Российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.



Украинская сторона ответила, что переговоров с Россией о «‎рождественском перемирии» не будет.



Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин в свою очередь заявил, что российские войска и боевики в составе этих войск будут «отвечать на ‎провокации противника».



Генсек ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по установлению фактов об ударе по колонии в оккупированном Еленовке из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности.



Общество



Оккупанты не собираются строить многоквартирное жилье в Шахтерске, поскольку в городе более 15% пустующего жилья. В поселках эта цифра гораздо выше — порядка 30% жилого фонда.



Российские оккупанты закрыли возможность для мирных жителей выехать с оккупированных территорий на подконтрольные украинским властям через блокпост в Васильевке Запорожской области.



Житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты. Он делал покупки к новогодним и рождественским праздникам в супермаркете «Манна» (работает на захваченных мощностях гипермаркета «Метро»).



Боевые действия



Спасатели извлекли из-под завалов Первомайской больницы тело погибшей пациентки. Корпус больницы был разрушен в результате обстрела 31 декабря, шесть человек получили ранения.



Две женщины пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка.



С первой группы завербованных заключенных, воевавших против Украины в составе ЧВК «Вагнер», сняли судимости после завершения полугодового контракта.



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