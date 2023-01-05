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Главные события в оккупации 5 января

05 января 2023, 23:38

Главные события в оккупации 5 января

Политика

Российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.

Украинская сторона ответила, что переговоров с Россией о «‎рождественском перемирии» не будет.

Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин в свою очередь заявил, что российские войска и боевики в составе этих войск будут «отвечать на ‎провокации противника».

Генсек ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по установлению фактов об ударе по колонии в оккупированном Еленовке из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности.

Общество

Оккупанты не собираются строить многоквартирное жилье в Шахтерске, поскольку в городе более 15% пустующего жилья. В поселках эта цифра гораздо выше — порядка 30% жилого фонда.

Российские оккупанты закрыли возможность для мирных жителей выехать с оккупированных территорий на подконтрольные украинским властям через блокпост в Васильевке Запорожской области.

Житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты. Он делал покупки к новогодним и рождественским праздникам в супермаркете «Манна» (работает на захваченных мощностях гипермаркета «Метро»).

Боевые действия

Спасатели извлекли из-под завалов Первомайской больницы тело погибшей пациентки. Корпус больницы был разрушен в результате обстрела 31 декабря, шесть человек получили ранения.

Две женщины пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка.

С первой группы завербованных заключенных, воевавших против Украины в составе ЧВК «Вагнер», сняли судимости после завершения полугодового контракта.

Новости Донбасса в видеоформате:

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