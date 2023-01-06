В планах основателя ЧВК «Вагнера» контроль над шахтами вблизи Бахмута — СМИ

Отмечается, что речь о соляных и гипсовых шахтах, которые расположены в районе Бахмута. Денежный мотив, по данным источников Reuters, поясняет «одержимость» РФ и лично Пригожина Бахмутом.
«США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах, чтобы помочь финансировать войну Москвы в Украине. Россия отвергала это обвинение, называя ее «антироссийской агрессией», — сообщили журналисты.
Reuters, со ссылкой на чиновника из Белого дома, пишет, что ЧВК «Вагнера» в настоящее время имеет около 50 тысяч наемников, из которых более 4 тысяч убиты и 10 тысяч ранены, а более тысячи боевиков группировки были ликвидированы с конца ноября по начало декабря 2022-го вблизи Бахмута.
Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на военных, пишет, что россияне перенаправили часть сил с Бахмута на Соледар. А на позициях возле Бахмута огонь со стороны оккупационной армии сократился примерно вдвое. Украинские военные эксперты, в свою очередь, подтверждают лишь незначительное снижение обстрелов. Интенсивность боев, по их словам, как и планы России захватить и Бахмут, и Соледар, и другие населенные пункты - не изменились.
Что происходит на Бахмутском направлении? Смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».