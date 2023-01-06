Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В планах основателя ЧВК «Вагнера» контроль над шахтами вблизи Бахмута — СМИ

06 января 2023, 09:19

В планах основателя ЧВК «Вагнера» контроль над шахтами вблизи Бахмута — СМИ

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин хочет контролировать шахты вблизи Бахмута Донецкой области, потому для российских оккупационных войск так важно взять именно этот украинский город. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию чиновника из Белого дома.

Отмечается, что речь о соляных и гипсовых шахтах, которые расположены в районе Бахмута. Денежный мотив, по данным источников Reuters, поясняет «одержимость» РФ и лично Пригожина Бахмутом.

«США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах, чтобы помочь финансировать войну Москвы в Украине. Россия отвергала это обвинение, называя ее «антироссийской агрессией», — сообщили журналисты.

Reuters, со ссылкой на чиновника из Белого дома, пишет, что ЧВК «Вагнера» в настоящее время имеет около 50 тысяч наемников, из которых более 4 тысяч убиты и 10 тысяч ранены, а более тысячи боевиков группировки были ликвидированы с конца ноября по начало декабря 2022-го вблизи Бахмута.

Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на военных, пишет, что россияне перенаправили часть сил с Бахмута на Соледар. А на позициях возле Бахмута огонь со стороны оккупационной армии сократился примерно вдвое. Украинские военные эксперты, в свою очередь, подтверждают лишь незначительное снижение обстрелов. Интенсивность боев, по их словам, как и планы России захватить и Бахмут, и Соледар, и другие населенные пункты - не изменились.

Что происходит на Бахмутском направлении? Смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».

Еще по теме

Места
Донецкая область Бахмут
Прочее
Война
Организации
ЧВК Вагнера

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:20
«ДНР» сообщила о ранении двоих гражданских
23:38
Главные события в оккупации 5 января
19:13
«ЛНР»: Спасатели извлекли из-под завалов здания больницы в Первомайске тело женщины
17:03
Много пустующего жилья. Оккупанты не будут строить новые многоэтажки в Шахтерске
16:18
«ДНР»: В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ранены две женщины
15:47
Один человек за две недели: Оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке
15:31
Оккупанты вывозят награбленное в Мариуполе в Таганрог — ЦНС
13:05
Армия РФ возит по оккупированному Мариуполю системы ПВО — С-300 и БУК
12:11
Житель Донецка показал цены на продукты в супермаркете
09:27
Оккупанты «закрыли» Титаровку, ищут сотрудничающих с ВСУ — Луганская ОВА
08:21
В Донецке один человек погиб, еще один ранен — на остановке
23:14
Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ►
23:00
Главные события в оккупации 4 января
15:54
В Васильевке под обстрел попала комендатура оккупантов, есть погибшие
14:55
Армия РФ из пригорода Бахмута вывезла в Ростов-на-Дону около 30 человек — ЦНС
все новости
09:38
Утренние взрывы в Херсоне: На месте «прилета» начался пожар
09:20
«ДНР» сообщила о ранении двоих гражданских
09:19
В планах основателя ЧВК «Вагнера» контроль над шахтами вблизи Бахмута — СМИ
09:15
Обстрел Херсона: погиб человек, повреждены объекты инфраструктуры
09:09
Краматорск под обстрелом войск РФ, мэр призвал не покидать укрытия
08:57
Разрушения в окрестностях Бахмута снял спутник
08:56
Ночью оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области
08:20
Бахмут и Часов Яр попали под обстрел, есть погибший и раненые
23:43
Зеленский: России не удастся скрыть подготовку к новой волне агрессии
23:38
Главные события в оккупации 5 января
22:17
Украина получит дополнительную батарею ПВО Patriot от Германии
22:03
Пушилин: Прекращение огня на Рождество не означает, что перестрелок не будет
21:12
Российские войска повредили более 300 культурных объектов в Донецкой области
21:03
ООН расформирует миссию по расследованию удара по колонии в Еленовке. Нет гарантий безопасности
20:47
Кадыров вернул украинской военной собаку, которую россияне украли у нее на «‎Азовстали»
все новости
ВИДЕО
Утренние взрывы в Херсоне: На месте «прилета» начался пожар Утренние взрывы в Херсоне: На месте «прилета» начался пожар
06 января, 09:38
Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ► Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ►
04 января, 23:14
Последствия удара в Васильевке. Фото: соцсети В Васильевке под обстрел попала комендатура оккупантов, есть погибшие
04 января, 15:54

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама