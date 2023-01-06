Умерла одна из пострадавших от обстрелов Киева 29 декабря

В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате массового ракетного удара по Киеву. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко.



«Умерла еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. Это третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года», - говорится в сообщении.



В результате российских ракетных обстрелов 29 декабря в Киеве пострадали трое людей, в том числе 14-летняя девочка. В ходе обстрела Киева 31 декабря один человек погиб, 22 пострадали, из них 15 госпитализированы. 2 января Кличко сообщил о смерти одного из пострадавших 31 декабря - 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.