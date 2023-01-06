Bloomberg: РФ намерена потратить на войну деньги товаропроизводителей и госкомпаний

Российские власти хотят потратить на войну деньги товаропроизводителей и госкомпаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Отмечается, что расходы на войну против Украины растут. В связи с этим РФ планирует получить больше денег от некоторых сырьевых производителей и государственных компаний, а также сократить необоронные расходы.



В частности, Россия рассчитывает на дополнительные деньги за счет единоразовых выплат от производителей угля и удобрений и повышенных дивидендов от госкомпаний. Такие меры предусмотрены в декабрьском распоряжении правительства. В документе они называются частью «мобилизации выручки».



Премьер Михаил Мишустин также поручил «оптимизировать» бюджетные расходы вне сферы обороны и безопасности, что должно позволить сэкономить как минимум 150 миллиардов рублей.



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