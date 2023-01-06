В Ростове ФСБ РФ задержала три человека. Их обвиняют в намерении поджечь военкомат

Три человека задержаны в российском Ростове-на-Дону по подозрению в намерении поджечь военкомат. Среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.



«В ночь на 3 января сотрудники ФСБ задержали 21-летнего Ахмеда, а также 17-летнего студента колледжа технологий машиностроения Илью и 17-летнего студента института управления, бизнеса и права Ивана. По данным следствия, парни договорились поджечь здание военкомата с помощью "коктейлей Молотова", однако, по независящим от них причинам, сделать они это не смогли», — говорится в сообщении.



Отмечается, что сейчас парни задержаны. У них дома прошли обыски.

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Напомним, 23 декабря 2022 года в Саратовской области РФ неизвестные подожгли военкомат. В тот же день в Москве в РФ произошел пожар в воинской части.



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