Десятки раненых военных РФ — ВСУ нанесли удар по базе оккупанта недалеко от Крыма

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту дислокации российских военных в селе Гавриловка Вторая на юге Херсонской области 5 января, вследствие чего до сотни оккупантов получили ранения и были доставлены в больницы. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.



В данный момент данных о погибших нет. Информация о ликвидированных захватчиках и результаты поражения уточняются.



Из сводки ведомства также известно, что в течение суток российская армия нанесла один ракетный удар и совершила 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Основные усилия Россия сосредоточила на попытке захватить Донецкую область в пределах административной границы. Оккупационные войска наступают на Бахмутском и безуспешно пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других — россияне обороняются.

Армия Украины в новогоднюю ночь ударила по ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских войск. Минобороны 2 января РФ признало гибель 63 военных. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек.



По данным российских СМИ, выживших хотели отправить в наступление. Позднее соощалось, что 45 российских военнослужащих, получивших ранения, перевезли в Самарскую область.