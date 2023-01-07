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Обстрелы Херсонщины: Погиб спасатель, много раненых

07 января 2023, 12:39

Обстрелы Херсонщины: Погиб спасатель, много раненых

Российские оккупанты за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия РФ накрывала огнем девять раз: под ударом вражеской армии были жилые кварталы города. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома, на территорию и в здания, подразделения пожарно-спасательной части», — отметил Янушевич.

Он подчеркнул, что из-за обстрелов погиб один человек — спасатель. Еще семь жителей области получили ранения различной степени тяжести.

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