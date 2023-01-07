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Главные события в оккупации 7 января

07 января 2023, 23:00

Главные события в оккупации 7 января

Общество

В оккупированном Лутугино Луганской области вечером произошел взрыв на магистральном газопроводе с последующим возгоранием. Без газа остались 13 тысяч абонентов. Сроки восстановления неизвестны.

С 1 января «Л-ДНР» заявили о повышении коммунальных тарифов примерно на 20%. Здесь подчеркивают, что это первый шаг к выравниванию стоимости жилищно-коммунальных услуг с другими регионами РФ. Сейчас якобы есть большой разрыв в размерах тарифов. Например, в Донецке они в 2-2,5 раза ниже, чем в Ростовской области. В общем процесс планируют растянуть на 10 лет - с повышением раз в год.

Политика

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, который курирует оккупированные территории, побывал в подконтрольных группировке «ДНР» Енакиево и Макеевке.

Боевые действия

В Горловке в результате обстрела ранена женщина.

На оккупированной части Луганщины партизаны взорвали ж/д полотно, по которому российские силы перевозили технику и личный состав.

Жители Севастополя слышали два громких хлопка. По заявлению «губернатора» Михаила Развожаева, силы ПВО сбили беспилотник над Северным молом.

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