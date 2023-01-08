Главные события в оккупации 8 января

Общество



Обмен пленными в формате «50 на 50» состоялся между Украиной и Российской Федерацией. По словам, главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, 33 офицера и 17 рядовых и сержантов вернулись в Украину из российского плена.



Боевые действия



За Соледар идут тяжелые бои, но город не перешел под контроль войск России, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



В группировке «ДНР» заявили об обстреле Старобешевской и Зуевской ГЭС. Зафиксированы повреждения инфраструктуры теплоэлектростанции, погибли два человека.



14 мобилизованных российских военных погибли в результате удара по общежитию медицинского университета в Рубежном.



Российские оккупанты в Антраците вывезли женщин из роддома, чтобы переоборудовать его для своих раненых.



Последние несколько недель «хлопки» раздаются на военных и инфраструктурных объектах в Воронеже, Белгороде, Санкт-Петербурге, в Ростовской и Курской областях, регулярно раздаются в Крыму. Это результат неэффективной работы российского ПВО или дело рук партизан? Как устроена российская ПВО, какие области защищены на 100%, а какие совершенно оголены – смотрите в этом видео.

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