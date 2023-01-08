Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Соледар и Бахмут «держатся» — туда перебросят дополнительные силы, заявил Зеленский

08 января 2023, 22:46

Соледар и Бахмут «держатся» — туда перебросят дополнительные силы, заявил Зеленский

Соледар и Бахмут «держатся», несмотря на атаки российских войск, заявил президент Владимир Зеленский.

«Бахмут держится несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело... Нет такого клочка земли у этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима», — сказал президент в видеообращении.

По словам Зеленского, «сегодня командующий направлением генерал Сырский объехал обороняющиеся войска на подступах к Бахмуту и Соледару».

«Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, которые необходимые для укрепления нашей обороны. В частности, перебрасывание дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантам», — подчеркнул глава государства.

Читайте также:

Зеленский: Армия РФ нанесла удары по Херсону и Краматорску во время якобы прекращения огня

Еще по теме

Места
Соледар Бахмут
Прочее
Война
Люди
Владимир Зеленский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главные события в оккупации 8 января
19:00
«ДНР»: Старобешевская и Зуевская ТЭС подверглись ударам. Есть погибшие
15:51
В Донецке после обстрела произошел сильный пожар со звуками детонации
23:00
Главные события в оккупации 7 января
21:07
Новый пакет военной помощи: Что США передадут Украине ►
19:51
«ЛНР» заявила о взрыве и пожаре на магистральном газопроводе
18:49
Возле оккупированного Счастья партизаны взорвали ж/д
16:22
Жителям оккупации по ТВ показали рождественское обращение Зеленского
12:19
Оккупанты могут взорвать дамбу в Сватово — ЦНС
10:27
«ДНР»: Кириенко побывал в Енакиево и Макеевке, его сопровождал Пушилин
09:17
Оккупанты заявили, что сбили беспилотник над Севастополем
08:46
«ДНР»: В жилмассиве Строителей в Горловке ранена женщина
23:55
Главные события в оккупации 6 января
18:47
Россия разместила в Крыму носители ядерного оружия: что известно ►
12:59
В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина в Городском саду
все новости
23:00
Главные события в оккупации 8 января
22:46
Соледар и Бахмут «держатся» — туда перебросят дополнительные силы, заявил Зеленский
22:02
Зеленский: Армия РФ нанесла удары по Херсону и Краматорску во время якобы прекращения огня
19:48
Соледар не перешел под контроль войск России, заявили в ВСУ
19:00
«ДНР»: Старобешевская и Зуевская ТЭС подверглись ударам. Есть погибшие
17:49
В Минобороны РФ назвали удары по Краматорску «возмездием за Макеевку». В ВСУ опровергли
16:33
50 украинских военных освобождены из плена
16:10
ВСУ сбили российский вертолет на восточном направлении
15:51
В Донецке после обстрела произошел сильный пожар со звуками детонации
14:46
«Сейчас очень тяжело в Соледаре». В Минобороны рассказали о ситуации в городе
14:11
Российские войска нанесли 15 ударов по городам Донецкой области — Нацполиция
13:22
ВСУ нанесли удар в Рубежном по общежитию с российскими военными
12:00
Учебные заведения и дома пострадали в Краматорске после ракетной атаки
11:37
Подача электроэнергии потребителям ограничена из-за морозов — «Укрэнерго»
10:25
Оккупанты боятся наступления ВСУ в двух областях — британская разведка
все новости
ВИДЕО
Последствия ракетного удара по Краматорску. Фото: Новости Донбасса В Минобороны РФ назвали удары по Краматорску «возмездием за Макеевку». В ВСУ опровергли
08 января, 17:49
Пожар в Донецке Скриншот В Донецке после обстрела произошел сильный пожар со звуками детонации
08 января, 15:51
Новый пакет военной помощи: Что США передадут Украине ► Новый пакет военной помощи: Что США передадут Украине ►
07 января, 21:07

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама