Соледар и Бахмут «держатся», несмотря на атаки российских войск, заявил президент Владимир Зеленский.



«Бахмут держится несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело... Нет такого клочка земли у этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима», — сказал президент в видеообращении.



По словам Зеленского, «сегодня командующий направлением генерал Сырский объехал обороняющиеся войска на подступах к Бахмуту и Соледару».



«Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, которые необходимые для укрепления нашей обороны. В частности, перебрасывание дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантам», — подчеркнул глава государства.