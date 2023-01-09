Оккупанты убили двоих мирных жителей Донбасса за сутки

Двое мирных жителей погибли в Соледаре и Бахмуте в результате обстрела со стороны российских сил 8 января. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Еще двое человек в области получили ранения.



По данным ОВА, за время полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 1295 человек, а ранены 2833 гражданских.



В статистике не учтены жертвы в Мариуполе и Волновахе.

Российским войскам удалось продвинутся вперед в городе Соледар Донецкой области. Но успехи эти незначительны - и не приведут к оперативному окружению соседнего Бахмута. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Темпы продвижения на этом участке - максимум несколько сотен метров в день. А потери россиян здесь исчисляются сотнями в сутки. Что сейчас происходит в Соледаре? И почему этот город так важен для российского командования? Разбираемся в этом видео.