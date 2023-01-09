Войска РФ обстреляли две общины Днепропетровщины из тяжелой артиллерии

Российские войска дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты ударили не менее десятью снарядами по Красногригорьевской и Марганецкой общинам. По словам Резниченко, люди невредимы, а последствия обстрелов населенных пунктов устанавливаются.

Российским войскам удалось продвинутся вперед в городе Соледар Донецкой области. Но успехи эти незначительны - и не приведут к оперативному окружению соседнего Бахмута. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Темпы продвижения на этом участке - максимум несколько сотен метров в день. А потери россиян здесь исчисляются сотнями в сутки. Что сейчас происходит в Соледаре? И почему этот город так важен для российского командования? Разбираемся в этом видео.