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В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах войск РФ на трех направлениях фронта

09 января 2023, 10:18

В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах войск РФ на трех направлениях фронта

В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах войск РФ на трех направлениях фронта. Фото: Павел Кириленко В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах войск РФ на трех направлениях фронта. Фото: Павел Кириленко

Российские оккупационные войска продолжили обстреливать Донецкую область на трех направлениях фронта. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На Волновахском направлении, по его данным, зафиксированы периодические артобстрелы Угледара и окрестностей Водяного, Пречистовки и Богоявления. Обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

«На Горловском направлении 1 человек ранен и 3 дома повреждены в Парасковеевке Соледарской общины. Соледар за сутки подвергся 10 обстрелам, поврежден магазин. Также под обстрелами окрестности Часовоярской общины — без жертв», — рассказал Кириленко.

Также глава Донецкой ОВА сообщил, что на Лисичанском направлении в течение суток обстрелы произошли в Северском и Серебрянке Северской общины, а также в Торском и Заречном Лиманской общины - без пострадавших, объемы разрушений уточняются.

Российским войскам удалось продвинутся вперед в городе Соледар Донецкой области. Но успехи эти незначительны - и не приведут к оперативному окружению соседнего Бахмута. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Темпы продвижения на этом участке - максимум несколько сотен метров в день. А потери россиян здесь исчисляются сотнями в сутки. Что сейчас происходит в Соледаре? И почему этот город так важен для российского командования? Разбираемся в этом видео.

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