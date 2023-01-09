За минувшие сутки войска РФ 14 раз атаковали Донецкую область. Фото: Полиция Донецкой области

Российские оккупационные войска за минувшие сутки нанесли 14 ударов по Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

«Градами», артиллерией, минометами обстреляны 8 населенных пунктов региона, города Авдеевка, Бахмут, Соледар, Торецк, Лиман, пгт Большая Новоселка, села Красногоровка, Александрополь.

За сутки оккупантами уничтожены и повреждены 8 жилых домов в Донецкой области.

Шесть ударов российские войска нанесли по Авдеевке, в городе разрушены 4 многоквартирных дома. Обстреляны также два частных дома в Бахмуте. Из-за артиллерийских обстрелов есть погибший в Соледаре.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 17 человек, с начала обязательной эвакуации – более 34 740 человек, среди них 5126 – дети, 2005 – люди с инвалидностью.

Ранее утром стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Известно о погибшей женщине и семи раненых.