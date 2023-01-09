Обстрел Херсона: Разрушена электроподстанция

Российские оккупанты в ночь на понедельник атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Этой ночью российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения», - говорится в сообщении.



По его словам, в результате обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных в городе. Однако подача тепла и света в Херсоне не прекращалось. Пострадавших нет.