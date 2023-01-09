Оккупанты нанесли удар по Очакову: Много раненных, повреждены жилые дома и больница

Восемь человек получили ранение в результате обстрела российскими оккупантами Очакова Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он добавил, что раненые продолжают поступать.
В пресс-службе оперативного командования «Юг» сообщили, что в результате обстрела разрушение нескольких админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.
Уточняется, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня.
В Очакове повреждено более 100 домов, уточнил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.