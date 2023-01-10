За сутки войска РФ ранили шестерых мирных жителей Донбасса

Шестеро мирных жителей были ранены в Донецкой области в результате обстрела со стороны российских сил 9 января. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



4 факта ранения гражданского населения были зафиксированы в Бахмуте, еще два в Кураховке.



По данным ОВА, за время полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 1295 человек, а ранены 2839 гражданских.



В статистике не учтены жертвы в Мариуполе и Волновахе.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 января заявил, что российские оккупационные войска сконцентрировали свои наибольшие усилия на Соледаре в Донецкой области и сказал, что «результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса».