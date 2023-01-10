Армия РФ «Градами» и тяжелой артиллерией обстреляла Никопольщину

Оккупанты дважды за ночь ударили «Градами» и тяжелой артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Марганецкая община, по его данным, была обстреляна более 30 российскими снарядами. Обошлось без жертв и пострадавших.

«Есть разрушения – поврежденные дома и кафе. Последствия еще выясняются», - рассказал Резниченко.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 января заявил, что российские оккупационные войска сконцентрировали свои наибольшие усилия на Соледаре в Донецкой области и сказал, что «результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса».