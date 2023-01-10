Власти сообщили о ракетном ударе по Константиновке, обломок ракеты упал на дорогу

Константиновка. Фото: ОВА

В Константиновке Донецкой области упал обломок ракеты. Об этом сообщают местные жители.



В Telegram-канале показали фото упавшего обломка в одном из районов города, в частном секторе. Отмечается, что люди не пострадали, незначительно повреждены дома.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Константиновке.



«К счастью, обошлось без пострадавших. Россияне попали в дорогу в частном секторе, повредили забор одного из домов. На месте работают спасатели и полиция», — сообщил Кириленко.

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