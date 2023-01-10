Войска РФ намерены обстрелять больницу на оккупированной части Луганщины — ЦНС

Российские военные намерены осуществить обстрел одного из медучреждений на оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«Оккупационная "администрация" врага на временно оккупированных территориях Луганщины имеет серьезные проблемы с настроениями местного населения. Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений на обслуживание российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги», — отметили в центре.



Также отмечается, что, для того, чтобы дискредитировать ВСУ, оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население.



«По информации подполья, россияне планируют ударить именно по отделению с гражданскими. Оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь материалы для своих пропагандистских материалов и цинично манипулировать гражданами на временно оккупированных территориях», — сообщили в ЦНС.

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