Главные события в оккупации 10 января

Общество



В Мариуполе оккупационные власти обязали всех учителей, медиков, полицейских и работников «госвласти» получить российские паспорта.



В Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда незаконно мобилизовано до 30 человек, 4 из них – с инвалидностью.



Боевые действия



В оккупированном Снежном на взрывоопасном предмете подорвался ребенок.



Один мирный житель погиб и более 10 получили ранения во вторник в результате обстрелов Донецка и села Владимировка под Волновахой. Все жертвы — горняки Шахты им. Скочинского, утверждают в «министерстве угля и энергетики ДНР».



С 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года на деоккупированной территории Украины выявлено 16 502 тела погибших.



В оккупированном Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян, а около города готовят оборонные линии.



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