Армия РФ атаковала Днепропетровскую область более 20 снарядами. Фото: Валентин Резниченко

Российские войска трижды ночью обстреляли Никопольский район тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Атакованы более 20 снарядами РФ Красногригорьевская община, Марганец и Никополь. Обошлось без пострадавших.

«В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть. В Никополе российские снаряды изуродовали четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач. В Красногригорьевской общине последствия атаки выясняются», - написал Резниченко.

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