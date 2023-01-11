Войска РФ атаковали 9 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Армия России атаковала «Градами», ЗРК «С-300», артиллерией Донецкую область. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали 17 атак Донецкой области совершенных войсками РФ за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Оккупационные войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов региона.

Российская армия ударила из «Градов», ЗРК «С-300» и артиллерии по городам – Авдеевка, Торецк, Лиман, Константиновка, пгт Большая Новоселка, Северное, селам Нетайлово, Терны, Времовка.

Уничтожены и повреждены за сутки 12 гражданских объектов – 7 жилых домов, гаражи, авто.

Двумя ракетами «С-300» оккупанты обстреляли Константиновку и Лиман. По предварительной информации, гражданское население не пострадало, но есть разрушения.

Также оккупанты, по данным полиции, восемь раз ударили по Авдеевке из артиллерии и «Градов». Отмечается, что информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

В результате артиллерийских обстрелов был ранен мирный житель в селе Нетайлово.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 90 человек, с начала обязательной эвакуации – более 34 920 человек, среди них 5164 – дети, 2009 – люди с инвалидностью.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.