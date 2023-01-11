Повреждены пятиэтажка и общественный туалет: Курахово попало под обстрел

Курахово. Фото: ОВА

Сегодня в полдень российские силы осуществили очередной обстрел Курахово Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, обошлось без пострадавших, однако есть разрушения.



«Прямым попаданием повреждены админздание и общественный туалет, частично повреждена жилая пятиэтажка и коллектор. Также есть попадание на территорию предприятия — технологический процесс не прекращен», — уточнил руководитель ОВА.