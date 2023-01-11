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Наемники «ЧВК Вагнер» убили британского волонтера в Соледаре

11 января 2023, 21:54

Наемники «ЧВК Вагнер» убили британского волонтера в Соледаре

Британский волонтер Кристофер Перри. Фото: SkyNews Британский волонтер Кристофер Перри. Фото: SkyNews

В городе Соледар Донецкой области найдено тело одного из двух пропавших британских волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Об этом сообщила пресс-служба основателя российской «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина.

«8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — говорится в сообщении.

Кто именно найден мертвым и при каких обстоятельствах не уточняется.

Также были опубликованы фотографии их документов.

Обновлено. Британского волонтера Кристофера Перри убили наемники «ЧВК Вагнер» в ходе боев за Соледар. Об этом сообщает телеграм-канал GREY ZONE, который связывают с «вагнеровцами».

При этом в сообщении утверждается, что Пэрри и его товарищ Эндрю Бегшо воевали на стороне ВСУ, будучи оформленными волонтерами.

Телеграм-канал пишет, что на момент обнаружения Пэрри якобы «находился не просто в средствах индивидуальной бронезащиты, как волонтеры или журналисты, но и в снаряжении с оружием и амуницией, позволяющем вести боевые действия, что исключает его из ряда конвенционных защит».

При этом о волонтерской деятельности Пэрри и Бегшо доподлинно известно. Например, видео их работы по эвакуации мирных жителей из Бахмута публиковал телеканал SkyNews.

9 января Национальная полиция Украины объявила о розыске британских волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Отмечалось, что 6 января они выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними пропала.

В Соледаре по сотоянию на вечер 11 января продолжаются бои, несмотря на заявления Пригожина о захвате города.

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