Наемники «ЧВК Вагнер» убили британского волонтера в Соледаре

Британский волонтер Кристофер Перри. Фото: SkyNews

В городе Соледар Донецкой области найдено тело одного из двух пропавших британских волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Об этом сообщила пресс-служба основателя российской «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина.



«8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — говорится в сообщении.



Кто именно найден мертвым и при каких обстоятельствах не уточняется.



Также были опубликованы фотографии их документов.



Обновлено. Британского волонтера Кристофера Перри убили наемники «ЧВК Вагнер» в ходе боев за Соледар. Об этом сообщает телеграм-канал GREY ZONE, который связывают с «вагнеровцами».



При этом в сообщении утверждается, что Пэрри и его товарищ Эндрю Бегшо воевали на стороне ВСУ, будучи оформленными волонтерами.



Телеграм-канал пишет, что на момент обнаружения Пэрри якобы «находился не просто в средствах индивидуальной бронезащиты, как волонтеры или журналисты, но и в снаряжении с оружием и амуницией, позволяющем вести боевые действия, что исключает его из ряда конвенционных защит».



При этом о волонтерской деятельности Пэрри и Бегшо доподлинно известно. Например, видео их работы по эвакуации мирных жителей из Бахмута публиковал телеканал SkyNews.

9 января Национальная полиция Украины объявила о розыске британских волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Отмечалось, что 6 января они выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними пропала.



В Соледаре по сотоянию на вечер 11 января продолжаются бои, несмотря на заявления Пригожина о захвате города.