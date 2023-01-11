Главные события в оккупации 11 января

Боевые действия



Основатель российской «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил о «полной зачистке» Соледара в Донецкой области. Украинский военнослужащий, находящийся на месте боев, с которым связался телеканал CNN, назвал ситуацию в Соледаре «очень сложной» и предположил, что следующие 24 часа будут критическими.



Наемники «ЧВК Вагнера» в ходе боев за Соледар убили британского волнтера Кристофера Перри.

Новым командующим российских войск стал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Теперь он командует Объединенной группировкой войск в Украине. Бывший командующий группировкой генерал Сергей Суровикин понижен до заместителя Герасимова.



На оккупированной территории Луганской области в декабре 2021 года погибли 13 человек, еще 54 получили ранения.



В результате обстрела получили ранения жители Горловки и поселка Макаровка под Донецком.



Права человека



Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и омбудсвумен РФ Татьяна Москалькова во время встречи в Турции договорились об обмене 40 военнопленными, выяснили Sky News.



Общество



В Мариуполе оккупанты начали демонтаж трамвайного пути.



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