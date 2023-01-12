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Армия РФ ночью атаковала Марганецкую общину в Днепропетровской области

12 января 2023, 08:45

Армия РФ ночью атаковала Марганецкую общину в Днепропетровской области

Российские войска обстреляли десятью снарядами Днепропетровщину. Фото: Валентин Резниченко Российские войска обстреляли десятью снарядами Днепропетровщину. Фото: Валентин Резниченко

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что армия РФ обстреляла Марганецкую общину. Прилетело туда около десятка вражеских снарядов.

По словам Резниченко, обошлось без жертв, но в общине российскими снарядами разбиты несколько частных домов и хозяйственных построек. 

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