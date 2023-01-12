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WSJ: РФ втягивает Украину в битву за Бахмут на своих условиях

12 января 2023, 12:07

WSJ: РФ втягивает Украину в битву за Бахмут на своих условиях

В районе Бахмута Донецкой области украинские военные, как и российские, несут большие потери. Об этом сообщил украинский военачальник, которого цитирует The Wall Street Journal.

«Пока что курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так пойдет и дальше, мы можем закончиться», — сказал один из украинских командиров в Бахмуте.

Он считает что нужно «сражаться с врагом на выгодной для тебя местности».

Кроме того, WSJ отмечает, что западные и некоторые украинские чиновники и военные беспокоятся, что Россия втягивает Украину в битву за Бахмут на своих условиях. В результате ВСУ теряют силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.

«Киев… упорно цепляется за город, имеющий ограниченное стратегическое значение», — считают некоторые должностные лица.

Также, по информации издания, некоторые чиновники считают, что есть смысл отступить на новую оборонительную линию на высотах к западу от Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боевую мощь украинских войск.

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