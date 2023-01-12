РФ, вероятно, готовит новую массированную ракетную атаку — ВСУ

Армия РФ, вероятно, готовится повторить массированную ракетную атаку Украины. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Вероятно, массированная ракетная атака готовится. Потому что периодичность массовых атак оккупантов именно такая. Это где-то 10–14 дней им нужно подготовиться к массированной атаке. Поскольку им эта тактика нравится, вероятно они готовятся повторить атаку», - сказала она.



Гуменюк также отметила, что возможно, атака армии РФ будет смешанного типа, когда используются ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе.



«По некоторым показателям запас ракет переходит критическую границу, они могут применять смешанные практики», - заявила военная.

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