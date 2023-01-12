Пограничники показали, как уничтожили оккупантов в районе Бахмута

Появилось видео, как Силы обороны Украины уничтожили группу боевиков ЧВК «Вагнера» на Бахмутском направлении в Донецкой области. Материал опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

«На Бахмутском направлении аэроразведка ГПСУ обнаружила вагнеровцев с тяжелым вооружением. Те планировали захватить новые позиции. Однако наши бойцы действовали на опережение. Внезапным ударом во фланг российские наемники уничтожены», - рассказали пограничники.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.