Оккупанты объявили «национализацию» в Херсонской области – Генштаб ВСУ

В Херсонской области оккупационные власти при поддержке российских военных устроили «национализацию» имущества местных предприятий. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



«Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей так называемой "национализацией"», — говорится в вечерней сводке Генштаба 12 января.



Ранее сообщалось, что оккупационные власти в Крыму также проводят «национализацию» в пользу РФ.