Главные события в оккупации 12 января

Общество



После аннексии части Донецкой области в октябре прошлого года в регионе оживился рынок недвижимости. Несмотря на обстрелы и горячую фазу войны, квартиры выросли в цене, причем, ощутимо. По каким законам происходят сделки с недвижимостью и кто покупает новое жилье — читайте в материале «Новостей Донбасса».



В центре Мариуполя оккупационные «власти» снесли «дом с часами» — исторический памятник, где в свое время была мастерская украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.



Житель Горловки показал цены на продукты в супермаркете.



В Херсонской области оккупационные власти при поддержке российских военных устроили «национализацию» имущества местных предприятий.



Боевые действия



В результате обстрела Ленинского района Донецка один человек погиб и четверо были ранены.



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об итогах третьего раунда переговоров с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. В частности, российская сторона опровергла гибель 23 украинцев.



В Генштабе ВСУ сообщили, что в городе Алчевске мужчин снова «мобилизуют» на войну против украинской армии с 9 января.



Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.