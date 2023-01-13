Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

В России назвали число украинских военных, которых «официально» преследуют

13 января 2023, 18:18

В России назвали число украинских военных, которых «официально» преследуют

В Следственном комитете РФ заявили, что ведут свои расследования относительно нарушения прав жителей оккупированных территорий Донбасса. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин рассказал российским СМИ, что потерпевшими с 2014 года считают 120 тысяч человек. 

По его словам, уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. Уже 390 обвинений вынесены местными судами, однако половина этих обвинений очная.  

«Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 390 лиц, из них 178 очно», — сказал Бастрыкин.

В большинстве случаев обвиняемыми называют украинских военнослужащих, которые с 2014 года участвовали в Антитеррористической операции, затем — в операции Объединенных сил, а с февраля 2022 года отражают полномасштабное российское вторжение. 

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала российской оккупации на Донбассе пострадали более 40 тысяч украинцев. 

Еще по теме

Прочее
Война Оккупация Военные преступления

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:19
«ЛНР» обвинила сотрудника ОБСЕ, гражданина Великобритании, в «шпионаже»
18:18
В России назвали число украинских военных, которых «официально» преследуют
17:35
«ДНР» заявила об обстреле горловской исправительной колонии
14:54
Возле Мариуполя замерзло море
12:44
В Минобороны РФ заявили, что вчера вечером они захватили Соледар
11:22
Коллаборанты из Сватово и Кременной бегут в другие населенные пункты — Луганская ОВА
08:55
«ЛНР»: На берегу реки Северский Донец подорвался мужчина
02:00
Россияне в Соледаре выкладывают кадры из тех мест, которые ранее удерживали ВСУ
01:04
Ремонт Крымского моста: По срокам сдачи возникли сомнения ►
00:09
Украинский солдат в Соледаре заявил CNN, что его подразделение «бросили»
23:27
Главные события в оккупации 12 января
15:47
Войска РФ на Луганщине устраивают провокации с украинской военной формой — ЦНС
15:18
В центре Мариуполя оккупанты снесли «дом с часами»
14:13
В Горловке показали цены на продукты в супермаркете
12:26
СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ, он руководил штурмом «Азовстали»
все новости
19:13
В Украине будет агентство восстановления и развития инфраструктуры
18:47
РФ ударила дважды по Константиновке ракетами
18:19
«ЛНР» обвинила сотрудника ОБСЕ, гражданина Великобритании, в «шпионаже»
18:18
В России назвали число украинских военных, которых «официально» преследуют
17:35
«ДНР» заявила об обстреле горловской исправительной колонии
17:29
Главы Еврокомиссии и более 10 еврокомиссаров посетят Украину в ближайшие недели - Шмыгаль
17:17
«Укроборонпром» опробовали в воздухе ударный дрон собственного производства
17:00
Лубинец передал Москальковой списки украинцев, которые могут быть в России
16:43
Армия РФ обстреляла Харьковщину, две женщины погибли, еще одна ранена
16:25
Воронки, разрушения и следы пожаров: Как выглядит Соледар с высоты
16:12
Ни одна из сторон не контролирует Соледар — глава ОП Ермак
16:00
С начала года Россия похитила в Украине около двух тысяч детей – США в ОБСЕ
15:58
В Госдепе США прокомментировали продолжающиеся бои в районе Соледара
15:49
Курахово попало под массированный обстрел
15:42
CNN: ВСУ начали организованный отвод войск из Соледара
все новости
ВИДЕО
Ремонт Крымского моста: По срокам сдачи возникли сомнения ► Ремонт Крымского моста: По срокам сдачи возникли сомнения ►
13 января, 01:04
Село Невское на Луганщине: под обстрелами гибнут люди ► Село Невское на Луганщине: под обстрелами гибнут люди ►
13 января, 00:02
Последствия обстрела в Донецке. Фото: Соцсети «ДНР»: В ходе обстрела Донецка один человек погиб, четверо ранены
12 января, 10:59

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама