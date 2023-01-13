В России назвали число украинских военных, которых «официально» преследуют

В Следственном комитете РФ заявили, что ведут свои расследования относительно нарушения прав жителей оккупированных территорий Донбасса. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин рассказал российским СМИ, что потерпевшими с 2014 года считают 120 тысяч человек.



По его словам, уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. Уже 390 обвинений вынесены местными судами, однако половина этих обвинений очная.



«Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 390 лиц, из них 178 очно», — сказал Бастрыкин.



В большинстве случаев обвиняемыми называют украинских военнослужащих, которые с 2014 года участвовали в Антитеррористической операции, затем — в операции Объединенных сил, а с февраля 2022 года отражают полномасштабное российское вторжение.



По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала российской оккупации на Донбассе пострадали более 40 тысяч украинцев.