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РФ ударила дважды по Константиновке ракетами

13 января 2023, 18:47

РФ ударила дважды по Константиновке ракетами

Российские оккупанты в течение суток нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также восемь авиационных ударов по позициям украинских военных. Кроме того российские войска совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генеральной штабе ВСУ сообщили, что РФ продолжает обстрелы по всем направлениям на линии фронта. 

На Бахмутском направлении российские войска обстреляли Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Пивничное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар. На Авдеевском направлении под обстрел попали Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.

«Существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины», - подчеркнули в Генштабе.

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Ранее в Курахово Донецкой области прозвучали три мощных взрыва.

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