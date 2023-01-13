Главные события в оккупации 13 января

Ситуация в Соледаре

Минобороны РФ заявило о полном взятии «под контроль» Соледара. Украинская сторона заявила, что бои в Соледаре продолжаются.



Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что российские силы «вероятно, контролируют большую часть Соледара, если не весь». В частности там обращают внимания на снимки, которые оккупанты выкладывают из частей города, которые ранее удерживали ВСУ.



Однако аналитики пишут и о том, что в РФ преувеличивают важность Соледара, при этом тратят там значительные ресурсы. Это приведет к ускорению «деградации» российских сил в районе Бахмута.



Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde сообщил, что ни Украина, ни РФ не контролируют город Соледар в Донецкой области.



Американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты возле Соледара Донецкой области стали свидетелями организованного отвода украинских войск.



Общество



В пятницу вечером в оккупированном Бердянске взорвали автомобиль руководителя оккупационной администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Утверждается, что «чиновник» не пострадал.



Права человека



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