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Главные события в оккупации 13 января

13 января 2023, 23:42

Главные события в оккупации 13 января

Ситуация в Соледаре

Минобороны РФ заявило о полном взятии «под контроль» Соледара. Украинская сторона заявила, что бои в Соледаре продолжаются.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что российские силы «вероятно, контролируют большую часть Соледара, если не весь». В частности там обращают внимания на снимки, которые оккупанты выкладывают из частей города, которые ранее удерживали ВСУ.

Однако аналитики пишут и о том, что в РФ преувеличивают важность Соледара, при этом тратят там значительные ресурсы. Это приведет к ускорению «деградации» российских сил в районе Бахмута.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde сообщил, что ни Украина, ни РФ не контролируют город Соледар в Донецкой области.

Американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты возле Соледара Донецкой области стали свидетелями организованного отвода украинских войск.

Общество

В пятницу вечером в оккупированном Бердянске взорвали автомобиль руководителя оккупационной администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Утверждается, что  «чиновник» не пострадал.

Права человека

«МГБ ЛНР» открыло «уголовное дело» в отношении сотрудника ОБСЕ гражданина Великобритании Дэвида Оррэллса по обвинению в «шпионаже».

С начала года Россия похитила в Украине около двух тысяч детей.

Боевые действия

В результате обстрела в Лисичанске получили ранения два мирных жителя.

В оккупированном Желтом Славяносербского района мужчина лишился ноги в результате подрыва взрывного устройства. 

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