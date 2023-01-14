Армия РФ утром нанесла по Харькову ракетные удары

Российская армия утром нанесла по Харькову ракетные удары. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По его словам, зафиксировано два «прилета» ракет С-300 в Индустриальном районе.



«На месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уточняются», — отметил руководитель ОВА.



Также он проинформировал, что за прошедшие сутки в Купянском районе из-за обстрелов ранения получили 29-летний мужчина и женщина 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.



Синегубов рассказал и о том, что пострадавшая вчера в Двуречной Купянского района женщина — в состоянии средней тяжести. Еще две женщины погибли.



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